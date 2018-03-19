На Заході пояснили, чому результати виборів у Росії - безглузда статистика

Легітимність Володимира Путіна на посту президента Російської Федерації після виборів, які пройшли 18 березня, сумнівна. Дані про явку виборців і поділ їхніх голосів в ситуації, що склалася, здаються безглуздою статистикою. Про це в ексклюзивному коментарі "Обозревателю" розповів шведський економіст і дипломат, старший науковий співробітник Атлантичної Ради (Atlantic Council) Андерс Аслунд.

"Почнемо з того, що він навіть не представив передвиборну програму. Він не сказав, що хоче робити. З виступу 1 березня було ясно, що він не хоче нічого робити всередині Росії. Його єдина програма - агресія проти США", - вважає Аслунд.

Ще одним фактором, який виділяє експерт, є те, що до політичного протистояння з Путіним не був допущений жоден реальний опозиційний кандидат. І діяльність жодного з представників опозиції не висвітлювалася на основних телеканалах, зазначає Аслунд.

Крім того, в під час виборів повідомлень про масове підтасовування голосів і застосування сили щодо спостерігачів було достатньо, наголошує експерт.

"Як явка виборців, так і голоси за Путіна здаються безглуздою статистикою. Залишається дивуватися, чому Путін взагалі спромігся провести якісь вибори. Мабуть, продемонструвати свою владу. Природним продовженням є те, що Путін швидко змінить конституцію, щоб стати довічним президентом", - вважає Аслунд.

Нагадаємо, що під час президентських виборів у Росії незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручаннях у виборчий процес у Росії. "Обозреватель" склав топ найбільш явних з них.