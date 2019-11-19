"Писав не я, а водій": мер Чернігова виправдався за скандальний діалог із "Джокером"

Мер Чернігова Владислав Артошенко, переписку з яким оприлюднив пранкер "Джокер", заявив, що всі повідомлення від його імені писав водій.

Своє пояснення він дав у коментарі "КП в Україні". Каже, одразу перевірив і переконався, що писав йому не глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Я підтверджую, що під мою диктовку писав водій. У нас так склалося, що я іноді вожу його, а не навпаки. Взагалі, я жодних сенсацій у цій переписці не бачу. Більше того, я одразу перевірив по спецзв'язку, що цей телефон не належить главі Офісу президента і мій візит там не значиться. Я взагалі не бачу жодних проблем", – сказав Артошенко.

Артошенко виправдався за переписку з "Джокером" cheline.com.ua

При цьому, мер зізнався, що спочатку вірив у те, що переписується з Богданом. "Я SMS читаю не кожні дві хвилини і ця SMS висіла у мене вже кілька годин до моменту прочитання. Я в цей момент був в автомобілі. А коли я приїхав у місто, то минули вже година-півтори і я з'ясував, що це був не Богдан", – додав він.

Артошенко сказав, що не став їхати на прийом до Богдана, оскільки подзвонив його секретарю і все з'ясував.

"Я жодного разу його в житті не бачив, не знайомий і не спілкувався. Більше того, я не вівся на цей текст і цих принизливих характеристик на свою адресу я не підтверджував", – додав мер.

Конфлікт із народним депутатом Антоном Поляковим, про якого йшла мова в листуванні, Артошенко спростував. Однак заявив, що в останнього не вистачає досвіду.

Артошенко виправдався за переписку з "Джокером"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пранкер "Джокер" опублікував переписку з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

Telegram-канал "Джокера" з'явився 31 жовтня. Пранкер уже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!