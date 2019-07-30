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Арсен Аваков
Арсен Аваков
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Порошенко не жаль. Пусть отвечает за то, что заслужил

19т Читати матеріал російською

В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!

Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку..

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Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.

Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..

Мне его не жаль. Жаль страну..

И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.

Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.

И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.

Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль.

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Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Арсена Авакова
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Коментарі
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
так глибоко язик в жопу зеклоуну не засовував ніхто. Браво, миністр, подивимося чи тобі це допоможе.
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Serov Oleg
Serov Oleg
борисыч,смутные времена грядут....мобилизуй свои вооруженные отряды,мало ли что может случиться....тревожный чемоданчик у каждого под кроватью...
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Зубач Дмитрий
Зубач Дмитрий
Чувак переобулся на лету!
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