"Армію готують до капітуляції": Бірюков розповів, що вилучили слідчі ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Головному управлінні розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ вранці 27 червня.

Ніяких компроматів вони не знайшли і не шукали. Зате слідчі вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони, на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку. Про це написав волонтер і кандидат від "Європейської солідарності" Юрій Бірюков в Facebook.

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

"З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення, ...не має право купувати каски і бронежилети", – обурився Бірюков.

Він зазначив, що в такій ситуації потрібно знову готуватися волонтерам допомагати армії. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. "Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити – адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися", – пише Бірюков.

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

За його словами, "можна було зробити копії, благо МФУшкі там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони би були вислані. Можна було би завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше".

"За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції", –вважає Бірюков.

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

Також волонтер звернув увагу, що екс-заступник голови АП Януковича Андрій Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенко". "Цікавий привіт – вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери... де ... а матеріали... Росія?" – обурився Бірюков.

Крім того, він нагадав, як виглядали будинки і квартири волонтерів у 2014 році, коли всією країною вони екстрено одягали армію, тягали каски і бронежилети, аптечки і форму. "Здавалося, що це вже в минулому", – написав Бірюков і опублікував фото.

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році Facebook Юрія Бірюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" зажадала від ГПУ порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через обшуки ДБР в Міноборони.

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