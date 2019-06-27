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"Армію готують до капітуляції": Бірюков розповів, що вилучили слідчі ДБР

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Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Головному управлінні розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ вранці 27 червня.

Ніяких компроматів вони не знайшли і не шукали. Зате слідчі вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони, на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку. Про це написав волонтер і кандидат від "Європейської солідарності" Юрій Бірюков в Facebook.

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

"З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення, ...не має право купувати каски і бронежилети", – обурився Бірюков.

Він зазначив, що в такій ситуації потрібно знову готуватися волонтерам допомагати армії. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. "Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити – адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися", – пише Бірюков.

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

За його словами, "можна було зробити копії, благо МФУшкі там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони би були вислані. Можна було би завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше".

"За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції", –вважає Бірюков.

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Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

Також волонтер звернув увагу, що екс-заступник голови АП Януковича Андрій Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенко". "Цікавий привіт – вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери... де ... а матеріали... Росія?" – обурився Бірюков.

Крім того, він нагадав, як виглядали будинки і квартири волонтерів у 2014 році, коли всією країною вони екстрено одягали армію, тягали каски і бронежилети, аптечки і форму. "Здавалося, що це вже в минулому", – написав Бірюков і опублікував фото.

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

Будинки волонтерів у 2014 році

Будинки волонтерів у 2014 році

Facebook Юрія Бірюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" зажадала від ГПУ порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через обшуки ДБР в Міноборони.

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Особа
Юрій Бірюков
Теги
Партія "Європейська солідарність"Державне Бюро Розслідувань
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леня зе
леня зе
Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". ШАРИЙ: Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел. Сегодня опять хотят в Раду, ибо "знают, как надо". Знают, как надо - те, кого называли антиукраинскими и преследовали, те, кого в Раде не было эти пять лет. И не только знают, но и делают. У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос.
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