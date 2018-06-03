Армія Ізраїлю заявляє про бомбардування 15 об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази

Ізраїльська військова авіація, за даними армії, завдала ударів по загалом 15 цілях у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАСу. Серед уражених цілей - склади боєприпасів.Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ракетно-бомбового удару по цілях у Секторі Гази. Бомбардування відбулося в ніч на неділю, 3 червня, повідомили в міноборони Ізраїлю. Згідно з наявною інформацією, під час операції під удар потрапили загалом 15 цілей, переважно об'єкти інфраструктури бойовиків палестинського радикального руху ХАМАС, передає інформагенція AFP.

Серед знищених ізраїльською авіацією цілей також були склади боєприпасів та майстерні бойовиків для виготовлення озброєнь, зазначається в повідомленні. Удару було завдано й по базі військово-морських сил палестинців. Про жертв авіанальотів поки нічого не повідомляється.

Операція стала відповіддю на нещодавній ракетний обстріл територій Ізраїлю, проведений з Сектора Гази. Досі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей ракетний обстріл.

Авіаудари відбулися на тлі ескалації ситуації в Секторі Гази, до чого не останньою чергою призвело перенесення посольства США до Єрусалима та святкування річниці заснування держави Ізраїль, які викликала протести на кордоні території з Ізраїлем. Впродовж останніх тижнів спостерігалися постійні сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими, внаслідок чого з кінця березня загинули загалом понад 120 людей, зокрема й мирні жителі.