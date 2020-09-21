Ар'єв опублікував нові докази зриву операції з "вагнерівцями"

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв оприлюднив нову частину доказів зриву спецоперації щодо затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Матеріали, розміщені на його сторінці у Facebook, присвячені терористу Максиму Кошману, який причетний до загибелі генерала Сергія Кульчицького (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вагнергейт. Відео 3. Продовжую розповідати про "вагнерівців", які уникли покарання через злив спецоперації з президентського офіса. Фігура Максима Кошмана має бути особливо цікава бійцям батальйона НГУ імені Кульчицького та рідним вбитого генерала", – написав парламентар.

Ар'єв наголосив, що Кошман – уродженець Слов‘янська і громадянин Росії. Найманець брав безпосередню участь у збитті біля Слов’янська гелікоптера Мі-8 29 травня 2014 року, внаслідок чого загинули 12 українських військових, серед яких був і генерал-майор Сергій Кульчицький.

За свої злочини Кошман отримав "залізний хрест" від терориста Ігоря Безлера. Нардеп наголосив, що бойовик сам себе задокументував і розповів українському агенту-вербувальнику про все, що накоїв.

"Кошман мав би вже два місяці сидіти в українській в‘язниці і давати свідчення слідству про злочини РФ. Проте, уникнув відповідальності через зрив і злив ворогу спецоперації українських спецслужб. Я вважаю, що військові, нацгвардійці, родина генерала мають право знати, що трапилося і за чиїм наказом відпущено вбивць їхніх рідних і близьких. Ми продовжуємо вимагати створення ТСК у Верховній Раді. Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народа право на правду!" – обурився Ар'єв.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик доклав чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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