Арестович зізнався, хто "креслить червоні лінії" для української делегації в ТКГ

Мирослав Семенюк Політика 11:35, 30.10.2020 Оновлено: 11:41, 30.10.2020

Всі червоні лінії для української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу "креслить" президент України Володимир Зеленський.

Як заявив в інтерв'ю Politeka новопризначений радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, це виняткова прерогатива президента, і парламенту зокрема (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми в групі не визначаємо і не коментуємо напрямок цієї політики, тому що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставляться на дипломатичній ділянці", – зазначив він.

За словами Арестовича, раніше заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков позначив усе "червоні лінії":

  • неприйнятна віддача контролю над кордоном до того, як будуть проведені вибори;

  • неприйнятні зміни до Конституції.

"Це вкрай обурило російську сторону. Саме тому вони здійснювали демарш, звинувачували у виході з Мінських угод і т.д." – нагадав радник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником української делегації в Тристоронній контактній групі з інформаційної політики – з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.

  • З’ясувалося що в 2017 році Арестович заявляв, нібито не вважає Україну частиною Європи. У Facebook експерт скаржився, що в українському суспільстві не можна озвучувати свою думку, обирати мову для спілкування і мати свої цінності.

  • Крім цього, раніше української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович казав, що не вважав себе патріотом.

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