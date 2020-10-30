Арестович зізнався, хто "креслить червоні лінії" для української делегації в ТКГ
Всі червоні лінії для української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу "креслить" президент України Володимир Зеленський.
Як заявив в інтерв'ю Politeka новопризначений радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, це виняткова прерогатива президента, і парламенту зокрема (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми в групі не визначаємо і не коментуємо напрямок цієї політики, тому що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставляться на дипломатичній ділянці", – зазначив він.
За словами Арестовича, раніше заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков позначив усе "червоні лінії":
неприйнятна віддача контролю над кордоном до того, як будуть проведені вибори;
неприйнятні зміни до Конституції.
"Це вкрай обурило російську сторону. Саме тому вони здійснювали демарш, звинувачували у виході з Мінських угод і т.д." – нагадав радник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником української делегації в Тристоронній контактній групі з інформаційної політики – з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.
З’ясувалося що в 2017 році Арестович заявляв, нібито не вважає Україну частиною Європи. У Facebook експерт скаржився, що в українському суспільстві не можна озвучувати свою думку, обирати мову для спілкування і мати свої цінності.
Крім цього, раніше української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович казав, що не вважав себе патріотом.