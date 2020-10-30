Арестович зізнався, хто "креслить червоні лінії" для української делегації в ТКГ

Всі червоні лінії для української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу "креслить" президент України Володимир Зеленський.

Як заявив в інтерв'ю Politeka новопризначений радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, це виняткова прерогатива президента, і парламенту зокрема (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми в групі не визначаємо і не коментуємо напрямок цієї політики, тому що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставляться на дипломатичній ділянці", – зазначив він.

За словами Арестовича, раніше заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков позначив усе "червоні лінії":

неприйнятна віддача контролю над кордоном до того, як будуть проведені вибори;

неприйнятні зміни до Конституції.

"Це вкрай обурило російську сторону. Саме тому вони здійснювали демарш, звинувачували у виході з Мінських угод і т.д." – нагадав радник.

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