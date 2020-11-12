Арестович розповів, чим займається в ТКГ щодо Донбасу: прем'єра програми на OBOZREVATEL

Спікер української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович працює на цій посаді на громадських засадах.

Про це він розповів в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко Христя Talk на каналі "Редакція OBOZREVATEL" в YouTube. "Я на громадських засадах. Немає посади, немає трудової книжки, немає фінансування. Є лише мій добровільний внесок", – наголосив він (щоб подивитись прем’єру програми, проскольте донизу цієї новини).

За його словами, із пропозицією долучитися до ТКГ до нього звернулися помічники глави української делегації ТКГ Леоніда Кравчука – "люди біля Кравчука, референти усілякі".

"Мене запросили. Сказали: Олексію, ти такий весь популярний… Давай поспілкуємося. Як би ти діяв у такій ситуації? Потім я говорив з Резніковим, він сказав: як ти відноситись до того, щоб подивитися матеріали, яка твоя думка?" – розповів блогер.

Христина Бондаренко, Олексій Арестович.

Арестович також поділився враженнями від засідань ТКГ. За його словами, "напруга зіткнення" позицій на них не менша, ніж в зоні бойових дій.

"Коли йде засідання ТКГ, я відчуваю себе в окопі. За напругою зіткнення як стріляють, не менше. Постійно на межу фолу, постійна боротьба за формулювання, постійне намагання російської сторони влаштувати демарш, постійні наші спроби повернути до конструктивного русла. Росіяни працюють як добрий і злий слідчий, і на це треба щось протипоставляти. Це цікаво", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні 11 листопада українська сторона в Тристоронній контактній групі підтримала пропозицію ОБСЄ про проведення позачергового засідання політичної підгрупи для узгодження плану щодо Донбасу.