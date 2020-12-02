Арестович: "яструбам" Байдена буде мало стримуючих санкцій, треба "добивати і ламати" РФ

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович вважає, що адміністрація нового президента США Джо Байдена буде жорсткою щодо санкцій проти Росії через її агресію в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Politeka Online, яке опубліковано на його YouTube-каналі. За словами Арестович, до неї увійдуть "яструби", які висловлювалися про те, що стримують обмежувальних заходів щодо Москви недостатньо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Американська адміністрація, яка йде до Байдена, – це люди з репутацією "яструбів". Вони йдуть на посади начальника національної розвідки, міністра оборони, радника з національної безпеки. Ці люди неодноразово говорили, що стримуючих санкцій недостатньо. Треба накладати санкції, які "калічать", які будуть вбивати і ламати путінський режим за те, що він діє силою у світовій політиці", – пояснив спікер української делегації в ТКГ.

Арестович спрогнозував дії адміністрації Байдена. кадр відео

Арестович переконаний, що зараз сформувалося єдність в питанні санкцій з боку Франції, Німеччини, Великої Британії, США та України.

Водночас Росія нібито намагається нав'язати США закулісну гру, щоб обійти європейські країни. "Це у них не пройде", – сказав він.

Арестович сподівається, що президент Росії Володимир Путін в останній момент все-таки здасться.

"Залишається маленька надія що Володимир Володимирович у своїй улюбленій манері в останній момент вийде і скаже: полонених звільняємо, всіх рятуємо, давайте миритися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, штаб Джо Байдена уточнив, хто очолить ключові посади в його адміністрації.

У свою чергу генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес спрогнозував, що адміністрація Байдена буде більш жорсткою по щодо країни-агресора Росії. Але водночас зажадає від України біліше потужних реформ.