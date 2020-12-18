Арестович попросив вибачення за російську пропаганду про вбитого воїна ЗСУ
Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вибачився за поширений ним російський фейк про вбитого воїна Збройних сил України після перетину лінії розмежування. Зокрема, було оприлюдено хибну версію, згідно з якою захисник був у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння і через це помер.
Пояснення свого вчинку Арестович опублікував на офіційному Telegram-каналі ТКГ. Він зізнався, що випадково опублікував версію, озвучену російськими терористами.
"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Це повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто. Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ й фактично оприлюднив версію окупантів", – сказав Арестович.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український воїн загинув за незрозумілих обставин 14 грудня. Він нібито сам перейшов на тимчасово окуповану терористами "Л/ДНР" територію.
17 грудня бойовики передали його тіло представникам України. Сприяли цьому міжнародні посередники та група "Евакуація 200".
Після цього пресслужба ТКГ оприлюднила повідомлення, в якому стверджувала, що військовий, "перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації".
Втім згодом стало відомо, що захисник був задушений. Крім того, на його тілі виявили багато саден.