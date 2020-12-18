Арестович попросив вибачення за російську пропаганду про вбитого воїна ЗСУ

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вибачився за поширений ним російський фейк про вбитого воїна Збройних сил України після перетину лінії розмежування. Зокрема, було оприлюдено хибну версію, згідно з якою захисник був у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння і через це помер.

Пояснення свого вчинку Арестович опублікував на офіційному Telegram-каналі ТКГ. Він зізнався, що випадково опублікував версію, озвучену російськими терористами.

"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Це повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто. Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ й фактично оприлюднив версію окупантів", – сказав Арестович.

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