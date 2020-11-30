Арестович розповів, чому Україна наполягла на позачерговому засіданні ТКГ

Україна наполягла на проведенні у перший тиждень грудня позачергового засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Адже дедлайн домовленостей у рамках "нормандського саміту" 2019 року вже добігає кінця.

Про це повідомив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, пише УНН. Він нагадав, що кінцева дата – 9 грудня. До того ж, невдовзі у європейських партнерів України почнуться різдвяні канікули.

"Залишається лише одне чергове засідання, а купа нагальних питань не вирішені – розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ. Ми це все офіційно, через посередника, ОБСЄ, запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання", – наголосив Арестович.

Він також додав, що наша країна виступила із пропозицією організувати повноцінні переговори, які передбачають засідання чотирьох підгруп і загальну зустріч. Однак пріоритетом визначені гуманітарні та безпекові питання.

"Ми виплачуємо 620 тисячам пенсії на території, окупованій росіянами, і вони не випускають наших громадян, фактично утримуючи їх у заручниках", – підсумував речник української делегації у ТКГ.

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