Арестович про зрив обміну полоненими: Росія нас шантажує

Росія шантажує Україну, поширюючи інформацію про зрив новорічного обміну полоненими.

Про це повідомив УНН речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, зазначивши, що обмін може все-таки відбутися.

"Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять. Процеси ці виглядають в даний час так, що вони зрозуміли небезпеку, яку несе в собі прихід (Джозефа) Байдена і його адміністрації в США, і хочуть збити Мінський і Нормандський формат, для того, щоб вийти безпосередньо на переговори (з США – Ред.), мені здається", – пояснив він.

За словами Арестович, позиція української сторони полягає в тому, щоб п резидент РФ Володимир Путін прибув на зустріч в нормандському форматі. В такому форматі у глави Кремля повинні прямо запитати про виконання домовленостей, досягнутих в Парижі, Франція. Але російська сторона цього не хоче, тому і влаштовує провокації.

"Для цього робляться і демарші на переговорах, і відповідне інформаційне забезпечення, в тому числі по дуже чутливих питань – обміну полоненими, щоб звинуватити президента Зеленського і його команду, взагалі Україну, в тому, що ми нехтуємо життям полонених далі ... Можу сказати , що буде – буде нарощуватися звинувачення нас, і лінія буде така, що ми дезавуювали Мінський формат, ми "негідники та сволота" тощо. До цього треба бути готовими", – акцентував він.

Нагадаємо, що раніше Арестович сказав, що Росія відкрито бреше про Україну на засіданні в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона не погодилася на проведення обміну полоненими між Україною і терористами "Л/ДНР" до Нового року.

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, чому і як Росія уникає обміну полоненими.