Арестович похвалився, що робитиме в ТКГ, і поділився позицією щодо "Мінська"

Блогер, військовий оглядач і віднедавна радник української делегації в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що національні інтереси в ній захищені надійно.

Крім цього, участь у ТКГ є другим фронтом війни за Україну, який ведеться дипломатичними засобами. Про те, чому він погодився обійняти свою посаду і чим буде займатися, новопризначений спікер розповів ефірі каналу "Україна 24".

"У мене головне застереження було з приводу того, яку політику проводить українська делегація й чи надійно захищені національні інтереси України. Коли я у всьому переконався, то дав згоду. Давно спостерігав за цим, не менше ніж два-три місяці, взяв участь у засіданні декількох підгруп", – зізнався Арестович.

За його словами, на нього в ТКГ покладено декілька завдань. Насамперед він відповідатиме за те, щоб громадяни України, ЗМІ, міжнародні партнери були своєчасно повідомлені щодо того, що відбувається, про "цілі нашої політики і шляхи їхнього досягнення".

"Росіяни постійно випереджали нас у трактуваннях того, про що домовилися, а ми намагалися їх наздогнати протягом трьох-чотирьох діб, що було нам не на користь. Для того щоб виправити цю ситуацію, я й погодився взяти на себе цей напрям. Підкреслюю, що я не просто спікер, а радник з інформаційної політики, тобто виношу рішення, які стосуються комунікації", – підкреслив Арестович.

Він додав, що обміну полоненими поки "поставлене на паузу" в ТКГ, приблизно на тиждень, і буде обговорюватися після подання українською стороною плану дій.

"Тому що є зауваження з нашого боку, вони будуть прописані, ми будемо просити, щоб їх враховували. Потім знову почнуться консультації в межах групи з гуманітарних питань", – сказав спікер.

Він зауважив, що, на його думку як військового оглядача, альтернативи Мінським домовленостям в урегулюванні ситуації на Донбасі не існує.

"Це домовленості, які були узгоджені Радою безпеки ООН, це підстави для збереження санкції для Росії зокрема, це надання Україні міжнародної, зокрема й військової, допомоги. Відмовлятися було б нерозумно і ризиковано, ми повинні вести себе як держава", – заявив Арестович.

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