НЕМЕДЛЕННО лишить депутатской неприкосновенности, привлечь к криминальной ответственности и арестовать коллаборанта Савченко.

Блудная Савченко, которая все-таки решила прибыть в СБУ, заявила о том, что "..Парубій заводив снайперів у готель "Україна" під час Майдану і особисто чула, як чинний генеральний прокурор Юрій Луценко закликав людей з трибуни до "знесення" тодішньої влади ".

Вчера я допускал, что после ареста Рубана, Савченко покинула территорию Украины, якобы с рабочим визитом в неустановленном направлении, именно для консультаций с ее кураторами с российских спецслужб по делу Рубана.

Новини Савченко использует любой повод для затягивания следствия против Рубана

Вот, уже сегодня, после ее пресс-конференции для всех нас стало понятным, что мое предположение все-таки имело место быть:

Савчено слово в слово повторила тезисы защиты Януковича и российской пропаганды.

По моему убеждению, необходимо НЕМЕДЛЕННО лишить депутатской неприкосновенности, привлечь к криминальной ответственности и арестовать коллаборанта Савченко.

UPD. Генеральный прокурор заявил о том, что сегодня в стены ВР будет подано прошение о лишении депутатской неприкосновенности и привлечение к криминальной ответственности за организацию теракта в стенах ВР Савченко.