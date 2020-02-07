Арешт заводу "Океан": депутати Миколаєва звернулися до Зеленського із вимогою

Депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти на особистий контроль питання з арештом заводу "Океан".

Про це вони повідомили під час засідання міськаради 6 лютого. Так, власник заводу Василь Капацина розповів про проблему, яка склалася на підприємстві у зв'язку з накладенням арешту.

"У грудні 2018 року у Миколаєва виникла можливість відродити кораблебудування. На заводі сьогодні працює 700 осіб, а фонд заробітної плати становить 12 мільйонів гривень. Я придбав цей завод законно. Я і моя команда взяли на себе важкий хрест, це дуже складно, але ми поставили перед собою завдання відновити завод. Ми змогли відродити завод, залучили 6 іноземних контрактів. Ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. Є, про що говорити, ми заклали хороший фундамент. Але, завод заарештували", – сказав Капацина.

Завод "Океан" delo.ua

Він зазначив, що на сьогоднішній день через арешт майна, був нанесений важкий удар по репутації заводу, що може призвести до чергової зупинки його роботи і перетворення його в "кустарну майстерню".

"Я впевнений, що це все лопне як мильна бульбашка, вся ця історія. Спроба "обілетити" Капацину не пройде, я не встану на коліна перед прокурорами. Я хочу, щоб мене почули, що той репутаційний удар, який завдали, сьогодні поставив під сумнів можливість взагалі цей завод зберегти як суднобудівний завод. Завод буде, але ми можемо стати кустарною майстернею. Я не знаю, що робити далі. Це крик душі", – додав він.

У свою чергу глава фракції "Європейська солідарність" у Миколаївській міській раді Олена Кисельова закликала депутатів підтримати завод "Океан" і не дозволити державі його "знищити".

"Нікому не дозволено красти у миколаївців надію! Наш "Океан" стояв, місто Миколаїв мав надію відновити кораблебудування і, якщо потрібно, ми за це будемо битися, всіма законними способами. Нас не потрібно няньчити, не потрібно своїми липкими рученятами до нас лізти. Закон один для всіх", – заявила Кисельова.

Депутат міськради Наталія Горбенко зазначила, що рада зобов'язана підтримати "внутрішнього інвестора".

"Все, що відбувається всередині заводу "Океан" – відбувається під гаслом: "Патріотизм. Професіоналізм. Порядність". І ми по відношенню до цього підприємства повинні повести себе так само", – додала Горбенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні російські акціонери Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", які довели стратегічне для України підприємство до банкрутства, знову намагаються повернути контроль над заводом. Для цього вони чинять тиск на Генеральну прокуратуру України через депутатів партії влади.

У жовтні 2019 року народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!