Арешт Савченко: хто з нардепів голосував проти

Проти залучення до відповідальності, затримання та арешту позафракційного народного депутата Надії Савченко голосувала низка народних депутатів.

Згідно з даними поіменного голосування за три подання генерального прокурора Юрія Луценка "проти" віддали голоси 8, 11 і 10 нардепів відповідно.

Так, позбавлення Савченко депутатської недоторканності не підтримали "Оппоблоковці" Михайло Добкін, Нестор Шуфрич, Євген Балицький, Вадим Рабинович, Микола Скорик, Ігор Шурма, представник Блоку Петра Порошенко Вадим Кривохатько і позафракційний Євген Мураєв.

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Проти арешту Савченко, крім вищезазначених політиків, проголосували Аркадій Корнацький з БПП, і Вадим Новінський з "Опозиційного блоку". Проти затримання - також Василь Гуляєв з партії "Відродження".

Всього ці постанови Генпрокуратури підтримали 291, 277 і 268 народних депутатів відповідно.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Як відомо, раніше Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня.

За словами прес-секретаря нардепа, вона вилетіла в ПАРЄ. Пізніше сама нардеп заявила, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши прибути в СБУ в разі особистого оповіщення.

15 березня Савченко стала в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані. У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.