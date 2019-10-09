Арешт Пашинського: у ДБР розповіли, як ГПУ покривала екснардепа

Генпрокуратура України більше двох років не розслідувала кримінальне провадження про стрілянину екс-нардепа Сергія Пашинського.

Про це на брифінгу в середу, 9 жовтня розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає "УП".

Він зазначив, що ДБР веде розслідування, яке було відкрито 31 грудня 2016 року, коли Пашинський під час конфлікту на дорозі вистрілив в ногу людині.

"Розслідування тільки почалося. Ми почали з допитів. Ми не виключаємо, що буде змінено кваліфікацію. Зокрема, слідчі ДБР повинні встановити або спростувати факт, тримав чи народний депутат, виходячи з автомобіля, зброя, – і цим фактом дати юридичну кваліфікацію", – повідомив Труба.

При цьому глава ДБР розділив розслідування на три етапи.

"Етап перший – це етап з моменту конфлікту і реєстрації кримінального провадження до початку лютого 2017 року, розслідування проводили слідчі Васильківського відділу поліції і прокуратури Київської області. Основна частина доказів, на які спираються слідчі ДБР, зібрані саме в цей період", – розповів він .

Другий етап тривав з лютого 2017 року по вересень 2019 року. У цей період провадження забрала ГПУ, яка підбудовувала справу на користь Пашинського.

Сергій Пашинський Корреспондент.net

"Громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим ... Генеральна прокуратура не розслідувала дії народного депутата як такі, що заподіяли іншій особі тяжкі тілесні ушкодження. Цей громадянин навіть не притягувався до обстановки і обставин події. Також ГПУ виділила в окреме провадження хуліганські дії відносно народного депутата і направила їх для проведення розслідування в Національну поліцію", – акцентував Труба.

Крім того, слідчі ГПУ двічі закривали це кримінальне провадження: в 2017 і 2019 році.

"Третій етап – нинішній етап, коли розслідування розблоковано і в даний час проводиться слідчими Державного бюро розслідувань", – пояснив Труба.

Глава ДБР підсумував, що Генпрокуратура могла забрати собі це провадження, тому що поліція чесно збирала докази, а в березні 2019 року "спрацювала політика" – і без участі ДБР виробництво закрили слідчі ГПУ. При цьому Труба запевнив, що "полювання на імена не проводиться працівниками ДБР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.

Колишнього політика підозрюють в нанесенні вогнепального поранення жителю Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

Адвокат екс-нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського Андрій Федур використовував антисемітське висловлювання під час засідання суду 7 жовтня.

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