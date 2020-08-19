Арешт Єрмака і звільнення Ріфа – запорука стабільності і спокою напередодні Дня Незалежності – Рух Опору Капітуляції

Ряд авторитетних ЗМІ повідомили інформацію з посиланням на власні джерела про можливу причетність вищих посадових осіб країни за згодою Президента до вчинення злочину, який кваліфікується цілком однозначно – державна зрада. Ми перевірили інформацію у своїх джерелах і цілком підтверджуємо її.

Зокрема, йдеться про те, що Глава Офісу Президента Андрій Єрмак та перший заступник Секретаря РНБО Руслан Демченко зірвали проведення спільної спецоперації СБУ та ГУР МО України по затриманню російських військових злочинців, причетних до вбивств та участі в бойових діях проти України на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, згадані посадові особи нібито домоглись призупинення спецоперації і "злили" інформацію російській стороні, що призвело до провалу роботи українських спецслужб. Більше того, призупинення проведення даної спецоперації проти російських бойовиків із ПВК "Вагнер" відбулось за підтримки Президента України Володимира Зеленського.

Оприлюднені факти вимагають негайної реакції Президента та відкритого розслідування з боку правоохоронних органів. Також потрібна негайна реакція парламенту та створення відповідної Тимчасової слідчої комісії ВР. Подібних історій Україна не мала довгий час. Востаннє подібного роду злочини вчинялись ще за президента Януковича і його команди зрадників та колаборантів.

Підстав недовіряти наведеній інформації немає жодних, враховуючи особи фігурантів скандалу. І Андрій Єрмак, і Руслан Демченко – це відверта російська агентура в українській владі, про що свідчить їх робота на займаних посадах та публічні заяви з приводу україно-російських взаємин.

Тому Рух опору капітуляції вимагає від Президента відсторонення від займаних посад Главу Офісу Президента Андрія Єрмака, першого заступника Секретаря РНБО Руслана Демченка та інших агентів РФ. Служба безпеки України, ДБР та Офіс Генерального прокурора повинні негайно розпочати розслідування за статтями "Державна зрада" та "Перешкоджання роботі державного органу" стосовно цих двох осіб.

У той же час сьогодні вручено обвинувальні акти Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь по абсолютно сфабрикованій справі.

Агенти Кремля у владних кабінетах, патріоти – в тюрмах. Ми не будемо цього терпіти.

Зеленський може зробити кроки до громадянської злагоди – відсторонити Єрмака й припинити закривати очі на свавілля правоохоронців щодо незаконно обвинувачених патріотів. Це один підпис під Указом і один дзвінок в ОГПУ.

Ігнорування вимог громадськості – це свідома дестаблізація суспільної ситуації в інтересах Кремля та його агентури. Ми ж хочемо національної єдності та справедливості, гарантованої нам Конституцією.

24 серпня ми спитаємо про виконання ним висунутих вимог. Українці можуть терпіти невігласів, але не будуть терпіти зрадників.

#РАЗОМ_СИЛА