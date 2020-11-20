Арахамія здав позитивний тест на COVID-19

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправився на самоізоляцію після позитивного тесту на коронавірус (COVID-19).

Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретарка політика Юлія Палійчук. Водночас вона відзначила, що другий тест на вірус дав негативний результат.

"На даний момент я не можу підтвердити, що у голови фракції коронавірус. Він здав один тест – він був позитивний, інший – виявився негативний. Чекаємо результатів повторного тестування, сподіваємось, завтра буде відомий", – сказала Палійчук.

Наразі політик перебуває на самоізоляції вдома, чекає результатів третього тесту.

"Як людина, яка перехворіла коронавірусом, можу сказати, що це хвороба, яка ні на яку іншу не схожа. Ми спілкувалися по телефону, казав, що почуває себе добре. Давид Арахамія майже кожного тижня здає тест, бо комунікує з людьми. А зараз така ситуація, коли чимало людей у фракції захворіло. Здача тесту – планова процедура для нього", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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