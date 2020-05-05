У фракції "Слуга народу" готові утричі збільшити виплати лікарям, які захворіли або померли від коронавірусу COVID-19, аби перехопити ініціативу у "Європейської солідарності".

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Про це йдеться в скріншотах листування інформаційного каналу "Слуга народу" в Telegram, які оприлюднило видання "Цензор.Нет" (щоб подивитися переписку, проскрольте новину до кінця). У них ідеться про те, що глава "СН" Давид Арахамія обурений тим, що "слуги народу" погодилися на позачергову сесію Верховної Ради за ініціативою лідера "ЄС" Петра Порошенка.

LIGA.net

"На останній сесії люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на їх провокацію і теж дала підписи. У результаті вперше в нашій історії Петя без нас зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус. Там популізм. Якщо лікар захворів, то отримує 100 неоподатковуваних мінімумів. Якщо лікар помер – отримує 750 нмд", – йдеться у листуванні.

Зазначається, що "Слуга народу" зареєструвала альтернативний законопроєкт.

"Щоб не віддати Петі в руки ініціативу, ми зареєстрували альтернативний законопроєкт, в якому: якщо лікар помер від коронавірусу, ми прирівнюємо його до смерті військовослужбовця на передовій з усіма виплатами; якщо лікар захворів і протягом календарного року отримав будь-яку ступінь інвалідності – то держава виплачує йому не менше 300 нмд", – пише Арахамія.

Глава фракції "СН" додав у кінці: "Сподіваюся, наші колеги, які підписали цю хе*ню, будуть наступного разу обачнішими і не будуть від Петі підписувати нічого".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" домоглася проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законів про страхування лікарів та введення масового тестування. Його проведуть у четвер 7 травня.

Арахамія в свою чергу запропонував нардепам повернутися до роботи в звичайному режимі вже через два тижні - 18 травня - і вніс в Раду відповідний проект постанови.