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6 травня • оновлено в 07:15
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Юрій Сергієнко
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Арахамія збісився через законопроєкт Порошенка про виплати лікарям. Фото

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У фракції "Слуга народу" готові утричі збільшити виплати лікарям, які захворіли або померли від коронавірусу COVID-19, аби перехопити ініціативу у "Європейської солідарності".

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Про це йдеться в скріншотах листування інформаційного каналу "Слуга народу" в Telegram, які оприлюднило видання "Цензор.Нет" (щоб подивитися переписку, проскрольте новину до кінця). У них ідеться про те, що глава "СН" Давид Арахамія обурений тим, що "слуги народу" погодилися на позачергову сесію Верховної Ради за ініціативою лідера "ЄС" Петра Порошенка.

"Не підписувати від Петі!" Арахамія збісився через законопроєкт Порошенка про виплати лікарям

LIGA.net

"На останній сесії люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на їх провокацію і теж дала підписи. У результаті вперше в нашій історії Петя без нас зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус. Там популізм. Якщо лікар захворів, то отримує 100 неоподатковуваних мінімумів. Якщо лікар помер – отримує 750 нмд", – йдеться у листуванні.

Зазначається, що "Слуга народу" зареєструвала альтернативний законопроєкт.

"Щоб не віддати Петі в руки ініціативу, ми зареєстрували альтернативний законопроєкт, в якому: якщо лікар помер від коронавірусу, ми прирівнюємо його до смерті військовослужбовця на передовій з усіма виплатами; якщо лікар захворів і протягом календарного року отримав будь-яку ступінь інвалідності – то держава виплачує йому не менше 300 нмд", – пише Арахамія.

Глава фракції "СН" додав у кінці: "Сподіваюся, наші колеги, які підписали цю хе*ню, будуть наступного разу обачнішими і не будуть від Петі підписувати нічого".

"Не підписувати від Петі!" Арахамія збісився через законопроєкт Порошенка про виплати лікарям
"Не підписувати від Петі!" Арахамія збісився через законопроєкт Порошенка про виплати лікарям

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" домоглася проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законів про страхування лікарів та введення масового тестування. Його проведуть у четвер 7 травня.

Арахамія в свою чергу запропонував нардепам повернутися до роботи в звичайному режимі вже через два тижні - 18 травня - і вніс в Раду відповідний проект постанови.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Петро Порошенко Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Партія "Європейська солідарність"
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Кто такая эта Ара Хамия ?
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4
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bregovich mark
bregovich mark
Вот такое ч.м.о -лидер фракции.Небритый bastard лидер таких же не.до.но.сков.Это не дно,это зазеркалье у.б.л.ю.д.с.тв.а.
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Ирина Фил
Ирина Фил
Да уж! Особенно p.s. понравился!))) Ниче себе так слуги народа общаются, ну просто очаг культуры;))) 73%, ау, любуйтесь своим выбором!
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