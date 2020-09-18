Арахамія заявив, що загроза безвізу з ЄС – чутки і закликав "не звертати уваги"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився, що загроза для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – просто чутки.

Так Арахамія відреагував на заяву німецького євродепутата Віоли фон Крамон. Крім того, народний депутат закликав "не звертати увагу", повідомляє "Цензор.Нет".

"Давайте не будемо звертати увагу на чутки, а на документи", – сказав він.

На зауваження журналіста про те, що це не чутки, а заява німецького євродепутата, учасниці комітету у закордонних справах Арахамія заперечив.

"Я буду реагувати тільки на листи. Листа немає ні від кого. Ні від депутата, ні від парламенту... Я вам нагадую, що у нас є асоціація з ЄС – там сотні, а то й тисячі документів, які ратифіковані. Там ніякого САП немає, там є незалежність антикорупційної структури, ми це підтримуємо і будемо цього дотримуватися", – додав нардеп.

Нагадаємо, що прозоре і відповідаюче критеріям обрання нового голови САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв по так званому механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, представники США, країн ЄС та міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.