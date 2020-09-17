Арахамія заявив, що заблокує створення ТСК щодо "вагнерівців"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв особисто блокувати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування зірваної спецоперації із затримки членів ПВК Вагнера.
Як заявив він у коментарі журналістам, є питання доступу й допуску до державної таємниці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Наприклад, я в комітеті національної оборони та безпеки. І в нас не всі члени комітету навіть мають доступ і допуск… Якщо, припустимо, ця спецоперація, як пишуть ЗМІ, була виконана разом з іншими спецслужбами інших країн, то ви думаєте, що це буде схвалено спецслужбами інших країн, що їхні закриті стосунки буде якось обговорено в суспільстві? Ви бачили спільну операцію Моссаду чи МІ6, яку обговорювали б у якомусь парламенті? Для цього є конкретна механіка, визначена законодавством", – сказав Арахамія.
За його словами, є підкомітет із розвідки, в якому є люди зі всіх фракцій у парламенті, що можуть отримати допуск і доступ, запросити будь-яку персону в цій країні на доповідь у закритому форматі, щоб з’ясувати всі обставини. А потім стисло, не розголошуючи жодну таємницю, доповісти суспільству, чи зрада є, чи її немає.
"Так працює весь світ. Я не розумію, навіщо політизувати діяльність спецслужб. Це дурість. Партія “Голос” хотіла чомусь це зробити. У нас була тривала дискусія. Я доповів і довів до них свою думку, що якщо ви хочете дійсно розібратись, а не робити з цього якісь політичні речі, приходьте на комітет із розвідки… Ще раз повторюю: я блокуватиму особисто. Бо вважаю, як і всі керівники спецслужб, хто брав участь і не брав, всі без винятку, що це взагалі дурниця", – додав голова фракції СН.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовиків російської ПВК Вагнера було затримано в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі та внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб України, але за умови, що буде надано докази їхньої провини. Однак у результаті він видав майже всіх їх Росії.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоби не псувати відносини з Росією.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів із вимогою створити парламентську ТСК у справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.