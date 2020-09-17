Арахамія заявив, що заблокує створення ТСК щодо "вагнерівців"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв особисто блокувати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування зірваної спецоперації із затримки членів ПВК Вагнера.

Як заявив він у коментарі журналістам, є питання доступу й допуску до державної таємниці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, я в комітеті національної оборони та безпеки. І в нас не всі члени комітету навіть мають доступ і допуск… Якщо, припустимо, ця спецоперація, як пишуть ЗМІ, була виконана разом з іншими спецслужбами інших країн, то ви думаєте, що це буде схвалено спецслужбами інших країн, що їхні закриті стосунки буде якось обговорено в суспільстві? Ви бачили спільну операцію Моссаду чи МІ6, яку обговорювали б у якомусь парламенті? Для цього є конкретна механіка, визначена законодавством", – сказав Арахамія.

За його словами, є підкомітет із розвідки, в якому є люди зі всіх фракцій у парламенті, що можуть отримати допуск і доступ, запросити будь-яку персону в цій країні на доповідь у закритому форматі, щоб з’ясувати всі обставини. А потім стисло, не розголошуючи жодну таємницю, доповісти суспільству, чи зрада є, чи її немає.

"Так працює весь світ. Я не розумію, навіщо політизувати діяльність спецслужб. Це дурість. Партія “Голос” хотіла чомусь це зробити. У нас була тривала дискусія. Я доповів і довів до них свою думку, що якщо ви хочете дійсно розібратись, а не робити з цього якісь політичні речі, приходьте на комітет із розвідки… Ще раз повторюю: я блокуватиму особисто. Бо вважаю, як і всі керівники спецслужб, хто брав участь і не брав, всі без винятку, що це взагалі дурниця", – додав голова фракції СН.

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