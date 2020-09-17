Арахамія заявив, що заблокує створення ТСК щодо "вагнерівців"

Він вважає, що така ТСК може загрожувати секретній співпраці українських та іноземних спецслужб
Вимогу про створення ТСК він назвав політизованою та дурною
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв особисто блокувати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування зірваної спецоперації із затримки членів ПВК Вагнера.
Як заявив він у коментарі журналістам, є питання доступу й допуску до державної таємниці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Наприклад, я в комітеті національної оборони та безпеки. І в нас не всі члени комітету навіть мають доступ і допуск… Якщо, припустимо, ця спецоперація, як пишуть ЗМІ, була виконана разом з іншими спецслужбами інших країн, то ви думаєте, що це буде схвалено спецслужбами інших країн, що їхні закриті стосунки буде якось обговорено в суспільстві? Ви бачили спільну операцію Моссаду чи МІ6, яку обговорювали б у якомусь парламенті? Для цього є конкретна механіка, визначена законодавством", – сказав Арахамія.
За його словами, є підкомітет із розвідки, в якому є люди зі всіх фракцій у парламенті, що можуть отримати допуск і доступ, запросити будь-яку персону в цій країні на доповідь у закритому форматі, щоб з’ясувати всі обставини. А потім стисло, не розголошуючи жодну таємницю, доповісти суспільству, чи зрада є, чи її немає.
"Так працює весь світ. Я не розумію, навіщо політизувати діяльність спецслужб. Це дурість. Партія “Голос” хотіла чомусь це зробити. У нас була тривала дискусія. Я доповів і довів до них свою думку, що якщо ви хочете дійсно розібратись, а не робити з цього якісь політичні речі, приходьте на комітет із розвідки… Ще раз повторюю: я блокуватиму особисто. Бо вважаю, як і всі керівники спецслужб, хто брав участь і не брав, всі без винятку, що це взагалі дурниця", – додав голова фракції СН.
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