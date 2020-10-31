Арахамія заявив про підтримку ЄС та G7 оновлення Конституційного суду

Юрій Сергієнко Політика 17:58, 31.10.2020 Оновлено: 18:00, 31.10.2020

Законодавчу пропозицію президента України Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного суду підтримав Європарламент і посли країн "Великої сімки" (G7).

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на "Українській правді". Він підкреслив, що іншої альтернативи крім поновлення КС немає.

"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад формуватиметься максимально прозоро, а також за участю громадськості та міжнародних партнерів. Ніякої альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає", – написав Арахамія.

Глава фракції додав, що, якщо залишити суддів, які ухвалюють "такі відверті антиконституційні рішення", то Україна отримає демонтаж не тільки антикорупційної інфраструктури.

"На черзі у цих суддів – рішення щодо Антікоррупіцонного суду і банківської системи", – додав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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