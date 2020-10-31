Арахамія заявив про підтримку ЄС та G7 оновлення Конституційного суду
Законодавчу пропозицію президента України Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного суду підтримав Європарламент і посли країн "Великої сімки" (G7).
Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на "Українській правді". Він підкреслив, що іншої альтернативи крім поновлення КС немає.
"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад формуватиметься максимально прозоро, а також за участю громадськості та міжнародних партнерів. Ніякої альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає", – написав Арахамія.
Глава фракції додав, що, якщо залишити суддів, які ухвалюють "такі відверті антиконституційні рішення", то Україна отримає демонтаж не тільки антикорупційної інфраструктури.
"На черзі у цих суддів – рішення щодо Антікоррупіцонного суду і банківської системи", – додав Арахамія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленним за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроект Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.