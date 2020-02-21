Глава фракції "Слуга народа" Давид Арахамія заявив, що розведення військ на Донбасі потрібно продовжувати, незважаючи на провокації з боку окупантів, які не хочуть припинення вогню.

Своєю думкою він поділився в коментарі в кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, 21 лютого, передає "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тему розведення важливо продовжувати, по-перше, бій відбувся не в тому Золотому, в якому відбулося розведення, ми і далі йдемо по шляху розведення, це наш шлях до встановлення миру, є з того боку багато зацікавлених сторін, які не хочуть припинення вогню і вони можуть робити провокації. Для цього треба бути готовими, для цього треба посилювати нашу армію, наші оборонні позиції", – сказав політик.

Арахамія зробив нову заяву щодо Донбасу kp.ua

За словами Арахамії, це єдиний шлях, який буде просуватися на політичному та оперативно-тактичному рівнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія засумнівався, хто почав кривавий бій під Золотим на Донбасі. Він заявив, що не володіє достовірною інформацією.

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