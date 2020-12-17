Арахамія взявся за Міненерго: альтернативи Вітренку немає, голосувати будуть заново
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що альтернативи Юрію Вітренку на посаді міністра енергетики немає.
Своє "експертне" бачення майбутнього української енергетики лобіст сумнівних схем з гральним бізнесом і "надшвидкими паспортами" Арахамія висловив в кулуарах Верховної Ради. Запис його промови опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.
За його словами, Вітренко не затвердили на державну посаду, тому що він мало спілкувався з депутатами і не розповідав їм про свій курс і першочергові завдання.
Арахамія зізнався, що особисто ходив залом ВР і з'ясовував у колег, чому вони не підтримали кандидатуру Вітренка. Виявилося, через відсутність "доступу до тіла".
"Дуже багато депутатів відчувають себе трохи ображеними, що у них не було, як то кажуть, доступу до тіла. Я особисто ходив по залу і питав людей", – розповів глава фракції.
Він вирахував, що відсутність комунікації відняла у Вітренка близько 20-30% голосів. Нардеп пояснив це стислими термінами – мовляв, не встигла людина з усіма поговорити і домовитися.
Втім Арахамія не сумує. Підкресливши безальтернативність кандидатури колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз Україна", він запевнив журналістів, що ще одне голосування відбудеться в січні.
Вочевидь, на той час відпочилі нардепи стануть більш поступливими, а кандидат на крісло міністра енергетики прислухається до поради Арахамії і донесе своє бачення розвитку галузі якомога більшій кількості парламентарів. Щоб вони не відчували себе ображеними.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 грудня провалила призначення Юрія Вітренка віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики. "За" відповідне рішення проголосувало 186 нардепів з 225 необхідних.
Раніше профільний комітет парламенту відхилив його кандидатуру.