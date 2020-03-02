Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук збереже свою посаду.

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", – заявив Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, скільки всього кандидатур на посаду прем'єра зараз розглядається.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи залишиться Гончарук в своєму кріслі, він сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент ніякі заяви не надходили".

Гончарук та Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гончарука засікли на таємній зустрічі з главою Офісу Зеленського в одному з ресторанів Києва.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

За даними OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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