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2 березня • оновлено в 20:30
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Арахамія вважає, що Гончарук залишиться прем'єром через відсутність кандидатів

7.9т
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук збереже свою посаду.

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", – заявив Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, скільки всього кандидатур на посаду прем'єра зараз розглядається.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи залишиться Гончарук в своєму кріслі, він сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент ніякі заяви не надходили".

Гончарук та Зеленський

Гончарук та Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Гончарука засікли на таємній зустрічі з главою Офісу Зеленського в одному з ресторанів Києва.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

За даними OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Олексій Гончарук Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Да не дай Бог!!!Не мешало бы и Арахамию отправить вслед за Гончаруком!!!Но...к сожалению Украинская коррупция бессмертна!!!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сеню Яйценюха обратно! Пущай стену достраивает
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ напоминание украинцам: Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся цукерки "Ведмедик клешаногий"...____
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