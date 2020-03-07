Арахамія виявився відомим "фуд-блогером": спливло відео

У мережі показали архівне відео за участю глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на українській IT-конференції в травні 2019 року.

На ньому Арахамія знаходився в якості спікера і нахвалював кейтерингову компанію. У кадрі політик спробував і особливо оцінив торт "Наполеон". Відео опублікували на сторінці "Баба і кіт" в Facebook (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Давид Арахамія Скріншот з відео

Арахамія розповів, що чотири роки "не злазить" з продукції компанії, відзначив наявність смачних салатів і бутербродів.

"Але особливо я хочу відзначити "Наполеон". Якщо б не було "Наполеону", можливо, я б і розглядав якихось конкурентів. Але коли ти береш "Наполеон" від Fred and Fresh, то конкуренції просто не залишається. Дуже рекомендую" , – сказав Арахамія.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Арахамія знімався в передачі "Битва екстрасенсів" телеканалу СТБ. Пізніше він прокоментував гучну новину про свій телевізійний досвід.

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