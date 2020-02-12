"Я був шокований": Арахамія відверто розповів про витівки Богдана

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відверто розповів про спілкування з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і манеру поведінки останнього.

Подробицями він поділився в інтерв'ю "Стране". Каже, вони зустрічалися щопонеділка на ранковій нараді.

"Майже кожного дня телефонували один одному, а зустрічалися два-три рази на тиждень. Парламент був його шматком роботи", – зазначив Арахамія.

Арахамія відверто розповів про витівки Богдана

Глава фракції також підтвердив слова інших нардепів про те, що Богдан часто дозволяв у спілкуванні образи і нецензурну лексику.

"Спочатку я був шокований, як і багато депутатів. Але потім, коли ми почали працювати, всі зрозуміли, наскільки він крутий чувак. Може, його манера поведінки – маска для суспільства, а в цілому, він крутий і ефективний дядько", – поділився своїм думкою Арахамія.

При цьому політик засумнівався, чи міг поганий характер Богдана стати причиною його звільнення.

"Всі вже звикли до його характеру. Треба віддати йому належне – він взагалі не змінюється. Він зайшов у політику і не трансформується. Я ось костюм почав одягати, краватку, а він каже, що яким був, таким і залишиться. Що якщо хоче за свої гроші поїхати в Сен-Тропе – значить, поїде. Він людина, яка цінує свободу, і це гідне поваги. У нас тут всі змінюються, намагаються виглядати не собою", – пояснив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати з фракції "Слуга народу" на умовах анонімності розповіли, що Богдан у спілкуванні з парламентаріями не підбирав слів. Доходило навіть до матюків.

Також "слуги" відзначили, що Богдан втомлювався, адже звик до іншого способу життя: він любить відпочити, покурити кальян, а постійна рутина його стомлювала.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!