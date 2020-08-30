Арахамія відповів на звернення Кравчука щодо виборів на Донбасі

Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зізнався, що звернення до ВРУ керівника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі стало несподіванкою для нардепів.

За його совами, найімовірніше, вони відмовляться ухвалювати таке рішення. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Для нас це звернення було сюрпризом. Ми розуміємо, що нині провести там вибори неможливо", – заявив нардеп.

Він зазначив, що спершу потрібно виконати головну умову України – привести кордони в оригінальний вигляд, встановити над ними повний контроль, а також забезпечити в такий спосіб демілітаризацію цієї зони, повний доступ будь-якої партії. Тільки після цього, запевнив "слуга", на Донбасі можуть відбутися вибори.

"Коли хтось говорить нам привести у відповідність постанову, ми розуміємо, що компонент безпеки не в тому стані. Парламент, швидше за все, відповість негативно. Це замкнуте коло, ми весь час впираємося в червоні лінії", – сказав Арахамія.

Нардеп додав, що нині в цьому питання вся надія – на зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", яка має відбутися 9 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумком останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи стали нові вимоги Росії – претензії озвучені до постанови про проведення місцевих виборів в Україні. У парламенті заявляють, що ніколи не підуть на ультиматум країни-агресора.