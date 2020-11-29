Арахамія відповів, чи буде Україна купувати російську вакцину від коронавірусу

В Україні не мають наміру купувати російську вакцину від коронавірусу (COVID-19) "Супутник V", адже до неї немає довіри.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицині світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся...", – повідомив нардеп.

Арахамія вказав, що в Росії відкрито брехали, коли говорили, що в уряді РФ все отримали вакцину, а потім були нові факти зараження вірусом.

"Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії отмав вакцину, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб прийняти рішення не рухатися в цьому напрямку", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст захворів на COVID-19 після вакцинації "Супутником V".