Арахамія сказав, коли пройде позачергове засідання Верховної Ради
Наступне позачергове засідання Верховної Ради планується на середу, 22 квітня.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНІАН. "У середу, попередньо, в середу", – сказав нардеп, відповідаючи на питання журналістів.
Крім того, Арахамія повідомив, що правки в банківський закон (№ 2571-д) за один день проголосувати не вийде.
Він зазначив, що коли закон про внесення змін до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури (№ 1043) вступить в силу, постане питання про застосування особливої процедури.
"Якщо ми вирішимо використовувати спеціальну процедуру, треба зібрати спочатку 150 підписів народних депутатів, винести в зал, коли буде засідання, проголосувати (не менше) 226 (народних депутатів) за застосування процедури, і потім певний час звести в нову таблицю, і потім виносити в зал. Коли це станеться, наразі невідомо", – сказав нардеп.
При цьому він упевнений, що опоненти закону в найближчі дні зареєструють проект постанови про скасування змін до Регламенту ВР.
"Нам треба цю постанову збити. Це буде в середу. Потім ми починаємо збирати підписи ... Я думаю, що протягом тижня, можливо, двох, це буде зроблено", – сказав Арахамія.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, монобольшінство у Верховній Раді ухвалила законопроект, спрямований на протидію зловживанням прав (спам правками) народних депутатів в ході законодавчої процедури.