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16 квітня • оновлено в 21:04
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Арахамія сказав, коли пройде позачергове засідання Верховної Ради

1.1т
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Наступне позачергове засідання Верховної Ради планується на середу, 22 квітня.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНІАН. "У середу, попередньо, в середу", – сказав нардеп, відповідаючи на питання журналістів.

Крім того, Арахамія повідомив, що правки в банківський закон (№ 2571-д) за один день проголосувати не вийде.

Він зазначив, що коли закон про внесення змін до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури (№ 1043) вступить в силу, постане питання про застосування особливої процедури.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

"Бабель"

"Якщо ми вирішимо використовувати спеціальну процедуру, треба зібрати спочатку 150 підписів народних депутатів, винести в зал, коли буде засідання, проголосувати (не менше) 226 (народних депутатів) за застосування процедури, і потім певний час звести в нову таблицю, і потім виносити в зал. Коли це станеться, наразі невідомо", – сказав нардеп.

При цьому він упевнений, що опоненти закону в найближчі дні зареєструють проект постанови про скасування змін до Регламенту ВР.

"Нам треба цю постанову збити. Це буде в середу. Потім ми починаємо збирати підписи ... Я думаю, що протягом тижня, можливо, двох, це буде зроблено", – сказав Арахамія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, монобольшінство у Верховній Раді ухвалила законопроект, спрямований на протидію зловживанням прав (спам правками) народних депутатів в ході законодавчої процедури.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
депутат Верховна Рада України
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