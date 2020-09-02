Арахамія розповів, за що Лероса вигнали зі "Слуги народу"

Нардепа Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і порушення "негласних угод".

Про це на брифінгу в середу, 2 вересня, заявив глава фракції СН Давид Арахамія. При цьому він заперечив, що Лероса виключили на вимогу та за дзвінком президента Володимира Зеленського.

Арахамія визнав, що Лерос конфліктував з Єрмаком, але фракція до цього "ставилася абсолютно нейтрально", оскільки у них нібито була негласна домовленість не втручатися.

"Ні, це неправда (про дзвінок Зеленського. – Ред.). У нього був конфлікт із главою Офісу президента (Андрій Єрмак. – Ред.), ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", – зазначив Арахамія.

Депутат пояснив, що фракція не втручалася в справи Лероса, який уже пів року робив такі критичні заяви.

"Але коли ти перебуваєш у партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже: мені не подобається тут перебувати – у партії президента – я піду в іншу партію", – сказав Арахамія.

За словами голови фракції СН, він переговорив із Леросом, адже останній готувався "перейти червону лінію". Лерос, за словами Арахамії, розумів наслідки того, що збирався зробити.

Також нардеп додав, що Лерос пройшов у Раду за списком партії, тому якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат.

"Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат... Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду говорити... Вже пів року його статистика голосувань – 15% від голосувань фракції", – резюмував Арахамія.

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