Арахамія розповів, як Єрмак втихомирив бунт "слуг народу" проти ОРДЛО

Члени фракції "Слуга народу", які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку щодо цього після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія. Подробиці він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради 17 березня.

"Була така ситуація суто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення. – Ред.). Це якимось чином потрапило в інтернет – до того, як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу", – зізнався нардеп.

Арахамія і Єрмак

За його словами, згодом була організована термінова зустріч Єрмака "з людьми, які цікавляться цим питанням". У результаті більшість узагалі відкликали цю заяву, оскільки глава ОП пояснив деталі стратегії.

"На жаль, до фінальних підписань не можна розповідати, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир і вона знатиме, яка у вас стратегія", – сказав Арахамія.

Він підкреслив, що саме з цим було пов’язане те непорозуміння, однак потім люди побачили, що "ніякої зради немає".

"До того ж пан Єрмак пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка, і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", – підсумував Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під ним підписалися вже 40 осіб.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

Згодом народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, як закінчилася закрита зустріч глави ОП Андрія Єрмака з політиками

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