Педофільський скандал у "Слузі народу": Арахамія зробив гучну заяву

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував скандал навколо судимості його колеги Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої. Так, якщо інформація підтвердиться, то Іванісову "буде не місце в партії". Якщо ж це виявиться фейком – його приймуть назад.

Таку заяву політик озвучив під час свого брифінгу 21 листопада. Детальніше про те, як спалахнув педофільський скандал і що про нього думають у правлячій партії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іванісов спростовував, а генпрокурор підтвердив

"Він спростовував, каже, що не було ніякої судимості. Це його слова. Я подивився промову Рябошапки (генпрокурор. – Ред.), який сказав, що перевірка підтвердила (погашення судимості. – Ред.). Це справа 1996 року, тому паперів і немає. Пан Іванісов мені повідомив, що його представник їде до Маріупольської колонії. Якщо це було – йому не місце в партії. Якщо цього не було – ми його заберемо назад", – сказав Арахамія.

Парламентар також пообіцяв, що секретаріат фракції "Слуга народу" направить запити до СБУ, ГПУ та МВС з вимогою перевірки щодо Іванісова.

Арахамія та Іванісов

"Уявіть собі, як пан Іванісов почувається, якщо це фейк. Його ґвалтівником обзивають. Якщо це неправда, це буде дуже прикро", – зазначив Арахамія, додавши, що більшість скандалів у "Слузі народу" пов'язані з мажоритарниками.

Також Арахамія висловив припущення про те, що інформація про зґвалтування Іванісовим вигідна деяким авторитетам, яким нардеп "наступив на корупційні інтереси".

Підсумовуючи, Арахамія розповів про регламент фракції, згідно з яким вирішуватиметься питання з Іванісовим.

"У нас є ще незатверджене положення фракції. Ми туди додали цей прецедент. Який це матиме вигляд: виключення, а потім включення за заявою. З партії не можна виключити до з'їзду, а з фракції можна. Наступного тижня, тому що зараз всі в округах. Хочеться прискорити цей процес", – сказав народний обранець.

Роман Іванісов "Гордон"

Як спалахнув скандал

Екснародний депутат Ігор Мосійчук опублікував інформацію про скандальне минуле нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова. Його затримали 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ч. 3 ст. 117 (зґвалтування неповнолітньої) і ч. 2 ст. 118 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який був тоді чинним.

Сам Іванісов ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Одне з джерел OBOZREVATEL повідомило, що нардеп може бути замішаний ще у двох кримінальних справах, датованих 2005 і 2008 роками. Остаточного підтвердження цих фактів редакція ще не отримала, тому стверджувати про цю інформацію на 100% не може.

Хто такий Іванісов

Роман Іванісов, 1978 року народження, виходець із Бердянська (Запорізька область). У його офіційній біографії зазначено, що з кінця 90-х займався бізнесом, з 2003 року живе в Києві. З 2005 року працював генеральним директором ТОВ "Укр Нафта Пром – Альянс".

З 2016 року – співзасновник і головний юрист в ТОВ "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", з того ж року – співзасновник ТОВ "Санрайз медикал". У 2016-2017 роках був керівником ТОВ "Костопільагроінвест". З 2006 року – співзасновник дочірнього підприємства "Аква Волинь". Обраний до Верховної Ради від 153 одномандатного округу в Рівненській області.

Маловідомий широкому загалу парламентар має досить об'ємний список різних політичних посад. За останні 10 років він неодноразово змінював політичні проєкти, переходив із однієї партії в іншу.

Так, у відкритому доступі на сайті Рівненської обласної ради сказано, що Іванісов є ще й депутатом VI скликання за списками партії "Батьківщина". На сайті відкритої бази помічників народних депутатів "Посіпаки" зазначено, що у 2012 році нинішній "слуга" був помічником нардепа від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.

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