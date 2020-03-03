Арахамія розповів, чи розпустить Зеленський Раду

Імовірність розпуску Верховної Ради близька до нуля, перш за все через те, що партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" вже не зможе отримати такого представництва, як в нинішньому скликанні.

Таку думку висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Другою причиною, за якою не варто чекати розпуску Ради, за словами Арахамії є те, що у фракції СН "навчилися співіснувати один з одним", і дискусії стали робочими.

Арахамія впевнений, що у фракції отримано працездатну модель діяльності.

Давид Арахамія censor.net.ua

"Чи були хоч раз ситуації, коли ми не проголосували за те, що ми повинні були проголосувати, коли прийняли рішення щодо голосування? Не було. Були збої. Щодо "ігорки" (законопроекту про гральний бізнес) був збій один і ще по якомусь закону був збій. Але ми потім повернулися і підкоригували. Тобто були удари в штангу, але не було забитих голів. Це дуже важливо", – сказав Арахамія.

Депутат зазначив, що це означає, що в цілому модель працює. Якщо заглянути в процес, то є поле для удосконалення. Але якщо дивитися по результату, то результат всіх задовольняє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що в Україні проведуть переформатування Кабінету міністрів.

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