Арахамія розкрив плани скандального "Джокера"

Лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що йому вдалося поспілкуватися з пранкером "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

У коментарі для OBOZREVATEL парламентарій зазначив, що особисто запитав про те, чи має намір "Джокер" влаштовувати скандальну переписку з міністром економіки Тимофієм Миловановим (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Однак пранкер запевнив Арахамію, що такого листування не буде.

Крім того, в коментарі Укрінформ Арахамія розповів про мотиви переписок "Джокера" зі "слугами народу".

"Джокер"

"Я з ним спілкуюся. Він до мене звернувся як до керівника фракції і пояснив, що не має наміру розколювати фракцію і взагалі шкодити. Все, чого він хоче як небайдужий громадянин України, – це допомогти очистити фракцію і партію від ідіотів", – сказав Арахамія.

За його словами, з переписки із "Джокером" вдалося дізнатися, що його турбує ситуація, яка склалася в парламенті, адже монобільшість – це історичне явище.

Арахамія додав, що спочатку до нього звернувся невідомий, який представився "Джокером" і запропонував за два біткойни надати "цікаву інформацію", на що народний депутат попросив довести, що це дійсно "Джокер". Цей невідомий не відреагував, а вже після цього вийшов на зв'язок той, хто назвався "Джокером", і заявив, що робить все не за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

пранкер "Джокер" прикинувся генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивів на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу, стала переписка з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!