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10 листопада • оновлено в 13:26
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Арахамія розкрив плани скандального "Джокера"

2.9т Читати матеріал російською

Лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що йому вдалося поспілкуватися з пранкером "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

У коментарі для OBOZREVATEL парламентарій зазначив, що особисто запитав про те, чи має намір "Джокер" влаштовувати скандальну переписку з міністром економіки Тимофієм Миловановим (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Однак пранкер запевнив Арахамію, що такого листування не буде.

Крім того, в коментарі Укрінформ Арахамія розповів про мотиви переписок "Джокера" зі "слугами народу".

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"Джокер"

"Джокер"

"Я з ним спілкуюся. Він до мене звернувся як до керівника фракції і пояснив, що не має наміру розколювати фракцію і взагалі шкодити. Все, чого він хоче як небайдужий громадянин України, – це допомогти очистити фракцію і партію від ідіотів", – сказав Арахамія.

За його словами, з переписки із "Джокером" вдалося дізнатися, що його турбує ситуація, яка склалася в парламенті, адже монобільшість – це історичне явище.

Арахамія додав, що спочатку до нього звернувся невідомий, який представився "Джокером" і запропонував за два біткойни надати "цікаву інформацію", на що народний депутат попросив довести, що це дійсно "Джокер". Цей невідомий не відреагував, а вже після цього вийшов на зв'язок той, хто назвався "Джокером", і заявив, що робить все не за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Давид Арахамія Джокер Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бред какой-то.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то херней страдаете
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Он Алекс, что пояснят? Представляю, в России председатель фракции Единая Россия "раскрывает планы" какого-то пранкера. Ему что, заняться больше нечем? Селюки вы и есть селюки
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, Кремлевские вован и Лексус пусть тебе тролю пояснят
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