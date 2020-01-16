Арахамія розкритикував сенсацію про "записи Гончарука"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що опубліковані в мережі аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами в уряді й керівництвом Нацбанку – це "склейка" окремих фраз.

Водночас він не заперечив, що на аудіозаписі звучить голос саме прем’єра. Ситуацію нардеп прокоментував у кулуарах Раді телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію... Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії з фінстабільності, яка тривала три години", – поділився думками "слуга народу".

Давид Арахамія прокоментував сенсацію про "записи Гончарука"

За його словами, записи опублікував один із учасників цієї стратегічної сесії.

Крім цього, Арахамія зазначив, що під час засідання фракції 15 січня народні депутати Олександр Дубінський і Максим Бужанський пропонували оголосити недовіру Гончаруку. Для цього вони просили провести "сигнальне" голосування. Однак таку їхню ініціативу підтримали лише 10 осіб.

"Всі голоси пов'язані з однією і тією ж групою", – додав глава фракції СН.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де вони говорили про курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше з'явилася друга і третя частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У Telegram-каналі "Легитимный", близькому до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, написали, що прем'єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, запевнив, що на засіданні фракції "Слуги народу" 15 січня не порушувалися питання відставки окремих членів Кабміну Олексія Гончарука.

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