Арахамія прокоментував можливість коаліції "Слуги народу" з ОПЗЖ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключив можливість коаліції з "Опозиційною платформою – за життя".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий" в середу, 14 жовтня. За словами народного депутата, для такого співробітництва "немає ніяких передумов".

"І я наполягатиму на цьому. Мені здається, що переважна більшість людей в ОПЗЖ мають чіткий проросійський вектор, і нам з ними на одному шляху нема чого робити", – сказав Арахамія.

За його словами, у фракції "Слуга народу" є різні думки щодо цього питання, але Арахамія впевнений, що близько 90% будуть проти коаліції з ОПЗЖ.

"Це неможливо. Мені здається, такий сценарій неможливий", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що після місцевих виборів осередки президентської партії в деяких регіонах України можуть створити так звані конструкції з представниками "Опозиційної платформи – За життя".