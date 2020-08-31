Арахамія – про жінок-мерів: багато міст України "недокохані"

Глава фракції "Слуга народу", народний депутат України Давид Арахамія заявив, що на з'їзді партії 31 серпня "народився новий тренд" – жінка-мер.

Про це політик сказав, спілкуючись із журналістами біля київського КВЦ "Парковий", де проходив з'їзд. Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці PavlovskyNews (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Арахамія зазначив, що від "СН" на посаду міського голови балотуватимуться шість жінок.

"Багато міст "недокохані", як люди кажуть. Ідеш по місту, там немає озеленення нормального, немає комунікацій, розруха фактично. А жінки наші завжди будинки тримають в ідеальному стані, вони завжди розуміють, яким чином додати любов до міста. Я вважаю, що жінки – це ставка на перемогу", – сказав нардеп.

Також глава фракції підкреслив, що перемога на виборах мерів від "Слуги народу" дозволить спростити взаємодію вертикалі влади. Якщо мер, губернатор, Кабмін і парламент будуть у більшості "слугами", тоді, за його словами, з'явиться можливість максимально швидко впроваджувати стратегії розвитку регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: