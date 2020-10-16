Арахамія про "референдум" Зеленського в день виборів: бо він так вирішив
Президент захотів поставити українцям п'ять запитань
За словами Арахамії, Зеленський має право запитувати тоді, коли хоче
Президент України Володимир Зеленський проводитиме "всенародне опитування" саме в день місцевих виборів, 25 жовтня, "тому що він так вирішив".
Таке пояснення дав глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ввечері в п'ятницю, 16 жовтня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
За його словами, Зеленський має право ставити запитання. "Не обговорюймо, які запитання тоді, згодні? Це ж його право", – сказав нардеп.
"Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче", – сказав Арахамія.
Як писав OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.