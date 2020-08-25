Арахамія про Білорусь: маємо фронт на сході, мати ще один на півночі нам не вигідно

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що українцям і владі потрібно максимально нейтрально озвучувати позицію щодо подій у сусідній Білорусі.

За його словами, нині варто "трошки почекати з осудами". Такою думкою нардеп поділився у кулуарах парламенту 25 серпня, передає "Цензор.Нет".

Насамперед Арахамія зазначив, що фракція СН поки не обговорювала ситуацію з протестами білоруського народу, які розпочалися після президентських виборів у цій країні 9 серпня.

"У фракції поки позиції немає, ми не обговорювали. У нас були в чаті дискусії з цього приводу. Якщо ви запитаєте мою персональну позицію, я наголошую, що це персональна позиція, то, на мою думку, з огляду на те, що ми маємо фронт на сході, мати ще один фронт на півночі нам точно невигідно", – запевнив "слуга".

У приклад нейтральної позиції щодо цього він поставив Швейцарію, а також додав, що втручання може "підвищити ризики військової загрози".

"Тому що нам на деякий час треба побути Швейцарією в цьому плані, і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози", – пояснив Арахамія.

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