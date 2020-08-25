Арахамія про Білорусь: маємо фронт на сході, мати ще один на півночі нам не вигідно

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що українцям і владі потрібно максимально нейтрально озвучувати позицію щодо подій у сусідній Білорусі.

За його словами, нині варто "трошки почекати з осудами". Такою думкою нардеп поділився у кулуарах парламенту 25 серпня, передає "Цензор.Нет".

Насамперед Арахамія зазначив, що фракція СН поки не обговорювала ситуацію з протестами білоруського народу, які розпочалися після президентських виборів у цій країні 9 серпня.

"У фракції поки позиції немає, ми не обговорювали. У нас були в чаті дискусії з цього приводу. Якщо ви запитаєте мою персональну позицію, я наголошую, що це персональна позиція, то, на мою думку, з огляду на те, що ми маємо фронт на сході, мати ще один фронт на півночі нам точно невигідно", – запевнив "слуга".

У приклад нейтральної позиції щодо цього він поставив Швейцарію, а також додав, що втручання може "підвищити ризики військової загрози".

"Тому що нам на деякий час треба побути Швейцарією в цьому плані, і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози", – пояснив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

одразу ж після виборів у Білорусі заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук опублікувала звернення "слуг" щодо протестів. У ньому нардепи закликали владу сусідньої країни проявляти стриманість щодо протестувальників і не допустити порушення прав людини.

Водночас депутат від СН Євген Шевченко звернувся до білоруського народу із закликом пробачити за все Олександру Лукашенку, який був на посаді президента п'ять термінів поспіль.

Зі свого боку Офіс президента України Володимира Зеленського звинуватив Лукашенка в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання у справи сусідньої держави.

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