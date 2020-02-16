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17 лютого • оновлено в 02:33
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"Це огидно!" Арахамія присоромив нардепів під час засідань Ради

1.1т
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Лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія присоромив депутатів, які їдять на роботі або відволікаються на сторонні справи під час парламентських засідань.

"Я бачив шоколадки тощо. Я знаю з точки зору трибуни, коли я підходжу до Разумкова, це виглядає огидно", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Взагалі зал виглядає огидно. Хтось спиною сидить, одні з іншими спілкуються, зал напівпорожній здається, тому що люди не сидять на своєму місці", – продовжив політик.

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Давид Арахамія

Давид Арахамія

censor.net.ua

Він сказав, що йому прикро за депутатів, коли їм потрібно "цілий день сидіти і на це дивитися".

Водночас він підкреслив, що з розумінням ставиться до нардепів, яким потрібно дотримуватися режиму харчування.

Як писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія також заявив, що в парламентській фракції "Слуга народу" немає групи прямого впливу українського олігарха Ігоря Коломойського. Однак існує його так звана "орбіта".

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
депутат Партія Слуга народу Верховна Рада України видео політика
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