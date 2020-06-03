Арахамія прийшов у Раду в брендових кросівках: з'ясувалася їх вартість

Дарина Дурова Політика 01:45, 4.06.2020

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію помітили в брендових кросівках PUMA за 4,4 тисячі гривень.

Фотографію політика, зроблену в сесійній залі Верховної Ради України, опублікувала в Facebook журналістка Варвара Квітка.

Давид Арахамія в Раді
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Вона повідомила, що модель Trailfox Overland колекції весна-літо 2020 обійдеться в 4490 гривень.

Давид Арахамія
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Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко засвітився в Раді в джинсах і футболці із зображенням черепа.

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