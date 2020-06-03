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4 червня • оновлено в 02:40
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Арахамія прийшов у Раду в брендових кросівках: з'ясувалася їх вартість

2.1т
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Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію помітили в брендових кросівках PUMA за 4,4 тисячі гривень.

Фотографію політика, зроблену в сесійній залі Верховної Ради України, опублікувала в Facebook журналістка Варвара Квітка.

Давид Арахамія в Раді

Давид Арахамія в Раді

Страна

Вона повідомила, що модель Trailfox Overland колекції весна-літо 2020 обійдеться в 4490 гривень.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Страна

Арахамія прийшов у Раду в брендових кросівках: з'ясувалася їх вартість

Страна

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко засвітився в Раді в джинсах і футболці із зображенням черепа.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
фотографии Стиль політика Партія Слуга народу
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