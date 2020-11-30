Арахамія порівняв медсистему України з армією 2014-го

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що медична система України в сьогоднішніх реаліях зміцнюється так само, як це було з армією в 2014 році.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Нардеп визнав, що в країні існує проблема з ліжко-місцями для хворих на коронавірус, а також недостатнім охопленням населення тестуванням.

"Звичайно, не вистачає. Але все одно потрібно розуміти, що ми в умовах, як в 2014 році армія виглядала, і треба було терміново воювати. Ось приблизно в такій ситуації і медична система. Але вона щодня "нарощує м'язи". І, по суті, коли люди не розуміють, кажуть: яка різниця – три тисячі, п'ять або сім (зменшення кількості заражень COVID-19, виявлених в Україні за добу. – Ред.). Різниця в тому, що ми купуємо час. І кожен день, який ми купуємо, він нарощує м'язи медичної системи", – поділився думками "слуга".

За його словами, якщо завдяки карантинним обмеженням в країні вдалося сповільнити зростання захворюваності хоча б на тиждень, то так медустанови отримують декілька тисяч вільних ліжко-місць для пацієнтів, які лікувалися вдома.

"Зараз у нас досить заспокійливі цифри, людей, яким необхідна госпіталізація, у нас відсоток значно нижчий, ніж у Європі. Тобто, більшість коронавірус переносять вдома. І це добре для нас з точки зору медичної інфраструктури. Тому що уявіть, що умовно половина прийшла в лікарні, то ми б за чотири-п'ять днів повністю вже отримали б колапс у медичній системі", – пояснив Арахамія.

Нардеп висловив надію, що в майбутньому медсистема України буде здатна швидко приймати подібні виклики і ефективно працювати в таких умовах.

"Якщо ми все це пройдемо, то у нас медична система буде здатна в сотні разів ефективніше обробляти епідеміологічні кризи", – підкреслив нардеп.

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